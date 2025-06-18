В Челябинске суд отправил в колонию наемного поджигателя из Магнитогорска

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу о поджоге дорогостоящего автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ). 41-летнему жителю Магнитогорска, уничтожившему машину по заказу, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Преступление произошло ночью 28 февраля 2024 года. Суд установил, что магнитогорец, действуя по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, на неохраняемой стоянке у дома №28 по улице Академика Макеева в Челябинске совершил поджог автомобиля Audi A6 с помощью воспламеняющегося вещества. В результате машина, принадлежавшая ООО «Южноуральский гранит», была полностью уничтожена. Сумма ущерба превысила 6,3 млн руб.

«Преступление совершено по мотиву личной неприязни неустановленного лица к директору организации, которой принадлежал автомобиль»,— сообщает прокуратура региона.