Инвестиции в отрасли «чистой» промышленности Кубани увеличились в 8,5 раза

Инвестиционный портфель Краснодарского края остается одним из крупнейших в стране: с 2019 года объем вложений вырос в 2,5 раза. По данным Росстата, в 2024 году инвестиции в основной капитал региона достигли 1,1 трлн руб. При этом динамику демонстрируют не только традиционные для Кубани агросектор и санаторно-курортная отрасль: за десятилетие вложения в «чистую» промышленность увеличились в 8,5 раза — до 65,9 млрд руб., рассказал в интервью «Ъ-Кубань» вице-губернатор Александр Руппель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Руппель напомнил, что край много лет подряд входит в федеральный топ-10 по привлеченным средствам и сохраняет репутацию надежной площадки для инвесторов. В Нацрейтинге инвестиционного климата регион занял шестое место по итогам 2024 года, показав результаты выше среднероссийских по большинству критериев. Кубань стала второй в стране по качеству инфраструктуры и первой — по уровню защиты бизнеса.

«Шесть лет подряд мы обновляем рекорды, а 2024-й вывел нас на исторический максимум — 1,1 трлн руб., чего не было даже в олимпийский период»,— отметил господин Руппель, добавив, что 15 показателей признаны лучшими практиками, еще 24 — выше среднего уровня по России.

Вячеслав Рыжков