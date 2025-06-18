В Саратове выявлено 1,2 тысячи бесхозных электросетевых объектов

В Саратове насчитывается 1200 бесхозных объектов электросетевого хозяйства. Речь идет о линиях электропередачи, трансформаторных подстанциях (ТП), распределительных пунктах (РП) и другом оборудовании. Данную информацию представил председатель комитета по управлению имуществом городской администрации Александр Серебряков на заседании думского комитета по ЖКХ.

По словам чиновника, сейчас критически важно согласовать полный перечень таких объектов и направить его в профильный комитет Саратовской области. Именно региональные власти затем передадут бесхозные сети на обслуживание ресурсоснабжающим компаниям (РСО).

Господин Серебряков пояснил, что областной комитет уже получал подобный список от мэрии ранее, однако он содержал существенные пробелы. Для многих объектов отсутствовали точные адреса и необходимые технические параметры. Из-за этих несоответствий региональные власти отказались утверждать предоставленный перечень. В настоящее время городская администрация формирует исправленный и дополненный список.

Во время обсуждения депутат Юрий Ерофеев («Единая Россия») подчеркнул, что РСО обязаны принять на себя ответственность за весь комплекс бесхозных подстанций и сетей, освободив город от этого бремени.

Александр Серебряков в ответ сообщил, что по каждому проблемному объекту ведутся активные переговоры с представителями областного комитета. Он также подтвердил, что текущее содержание и ремонт бесхозных электросетей финансируются исключительно из бюджета Саратова, что создает значительную финансовую нагрузку.

«По каждому объекту ведется работа с выходом на место», – заверил председатель комитета. Он уточнил, что администрация ставит задачу полностью завершить процесс передачи всех 1200 объектов ресурсникам не позднее конца 2025 года. Депутаты городской думы приняли информацию к сведению и настоятельно рекомендовали ускорить работы, чтобы как можно скорее снять с городской казны непредусмотренные расходы на обслуживание бесхозных сетей.

Никита Маркелов