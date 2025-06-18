В мае в Прикамье заметно подорожали овощи, мясо и туристические услуги

В мае 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 0,3%. При этом цены на продукты в целом, несмотря на удорожание отдельных секторов, за прошедший месяц снизились на 0,1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

По сравнению с апрелем заметнее выросли в цене мясо и овощи. В мае отмечалось удорожание птицы (на 4,2%), продуктов из мяса птицы копченых (на 4,5%), консервов (на 2,7%) и субпродуктов мясных (на 1,8%), полуфабрикатов мясных (на 1,1%), рыбы мороженой (на 2,8%), консервов рыбных (на 2,7%), соли, соусов, специй (на 2,7%). Одновременно с этим на 0,3–5,1% снижались цены на сахар, сыры, масло, яйца, сосиски, икру лососевых рыб, креветки, творог, чай и кофе.

Также возросли цены на лук репчатый (+27,8%), свеклу (+21,7%), морковь (17,9%), картофель (+7,2%), капусту (4,7%). Большая часть фруктов и цитрусовых в основном подорожала на 1,0–9,7%. Исключением стали сухофрукты, апельсины и бананы, которые подешевели в пределах 0,3–5,5%.

Отдельные виды одежды и обуви, трикотажных изделий выросли в цене на 0,1–4,6%. Стоимость товаров для садоводства увеличиласьна 2,0%, часов — на 1,4%. Зафиксировано удорожание подержанных легковых автомобилей импортного производства на 5,1%. Стоимость медицинских товаров увеличилась за месяц на 0,9%.

Темпы удорожания услуг в Пермском крае опережали рост цен на товары и достигли индекса 101,0%. Основное влияние на динамику оказал рост цен экскурсионных (на 11,8%) и санаторно-оздоровительных услуг (на 8,4%), на проезд в поездах дальнего следования (4,9%) и в городском пассажирском транспорте (2,4%), а также услуг в сфере зарубежного туризма (на 4,9%), гостиниц (на 1,6%).