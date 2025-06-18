В Ярославле на Первомайском бульваре покажут спектакль в теплушке

В Ярославле в рамках театральной недели на Первомайском бульваре состоятся премьерные показы документального спектакля «До свидания, девочки!», поставленного по мемуарам Ильи Рабиновича. Об этом сообщили в мэрии.

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В основе спектакля — документальные истории молодых девушек, вчерашних школьниц и однополчанок автора, родившихся в Ярославской области. В постановке задействованы артисты Волковского театра.

«На Первомайском бульваре у Волковского театра появится военная теплушка — фронтовой товарный вагон, на котором всю войну наши бабушки и дедушки уезжали, чтобы вернуться. Именно там для гостей и жителей города выступят артисты»,— рассказали в мэрии.

Показы будут проходить с 22 по 29 июня в 18:30 и 20:30. Вход бесплатный, но нужна регистрация на сайте «Волков. Подмостки».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что театральная неделя продлится с 23 по 30 июня и будет посвящена 275-летию Волковского театра.

Алла Чижова