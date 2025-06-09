Названы даты Театральной недели в Ярославле

В Ярославле с 23 по 30 июня состоится Театральная неделя, посвященная 275-летию Волковского театра. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В рамках мультижанрового театрального марафона "Ярославль – театральная столица России" будет организовано более 10 творческих площадок, где выступят около 30 коллективов. Волковский театр – гордость и достояние не только нашего региона, но и всей России, поэтому ждем на праздничные торжества поклонников театрального искусства со всей страны»,— сказал господин Евраев.

Празднование юбилея «Первого русского» пройдет на площади Волкова, Первомайском бульваре, в Демидовском сквере, на улице Революционной, Волжской набережной, площади Юности, Стрелке и на Советской площади, на которой покажут фолк-мюзикл театра «От Некрасова до Некрасова».

В программе Театральной недели запланированы шествия, представления, концерты и спектакли. Кроме того, 20 ярославских ресторанов предложат гостям блюда, посвященные постановкам театра.

Алла Чижова