Бывший замглавы тамбовского Мичуринска перешел на работу в Ярославскую область

Депутаты совета Ярославского округа Ярославской области избрали главой муниципалитета уроженца Воронежа и бывшего замруководителя администрации тамбовского Мичуринска Алексея Михайлова. Об этом сообщили в местной администрации. С 2017 года муниципалитетом руководил Николай Заболотников, который поддержал кандидатуру своего преемника как председатель совета депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший и нынешний глава Ярославского округа Ярославской области Николай Заболотников (слева) и Алексей Михайлов (в центре)

Фото: Совет депутатов Ярославского округа Ярославской области Бывший и нынешний глава Ярославского округа Ярославской области Николай Заболотников (слева) и Алексей Михайлов (в центре)

Фото: Совет депутатов Ярославского округа Ярославской области

Алексею Михайлову 35 лет. Он окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I по специальности «Инженер городского кадастра». Окончил аспирантуру Воронежском государственном педуниверситете и магистратуру по специальности «Садоводство» в Мичуринском государственном агроуниверситете. В МичГАУ господин Михайлов прошел путь от ассистента до проректора по административно-хозяйственной деятельности. Затем он устроился в администрацию Мичуринска, где с 2022 года работал замглавы по ЖКХ, ГО и ЧС, а с февраля 2024-го — первым заместителем.

Алексей Михайлов рассказал «Ъ-Ярославль», что переехал в Ярославскую область по личным обстоятельствам. Выбор муниципалитета он в частности объяснил тем, что Ярославский округ — аграрная территория. «Город, где я работал ранее, является вторым по величине в области, и численность населения абсолютно сопоставима с Ярославским районом»,— пояснил чиновник. Он добавил, что получил приглашение принять участие в конкурсе на пост главы округа от ярославского министерства регионального развития.

О планах Алексея Михайлова на работу в Ярославском округе — в публикации «Ъ-Ярославль».

Алина Морозова