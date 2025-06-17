«Я пришел только с благими намерениями»

Главой Ярославского муниципального округа был избран уроженец Воронежа и бывший замглавы Мичуринска Тамбовской области Алексей Михайлов. Его поддержало большинство депутатов, а экс-руководитель района познакомил «нового человека» с территорией. Глава округа намерен решать проблемы, которые волнуют жителей «каждый божий день». «Ъ-Ярославль» он рассказал, что получил рекомендацию о работе от областного министерства регионального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Золотников (слева), Алексей Михайлов (справа)

Фото: Telegram-канал Николая Золотникова Николай Золотников (слева), Алексей Михайлов (справа)

Фото: Telegram-канал Николая Золотникова

17 июня на заседании муниципального совета главой Ярославского округа был избран Алексей Михайлов. За него проголосовали 20 из 24 депутатов, один из народных избранников проголосовал за кандидатуру экс-главы Заволжского сельского поселения Владимира Курицына, еще трое не стали голосовать. Алексея Михайлова поддержали региональное и местное отделения «Единой России».

Алексей Михайлов — уроженец Воронежа, ему 35 лет. Окончил Воронежский государственный аграрный университет по специальности инженер городского кадастра, аспирантуру в Воронежском государственном педагогическом университете и магистратуру по специальности садоводство в Мичуринском государственном аграрном университете.

В последнем вузе работал — от ассистента дошел до проректора по административно-хозяйственной деятельности. После чего перешел в администрацию Мичуринска Тамбовской области, где с 2022 года работал заместителем главы города по ЖКХ, ГО и ЧС, а с февраля 2024-го — первым заместителем главы. Последний месяц был советником главы администрации Переславля-Залесского.

Господин Михайлов рассказал «Ъ-Ярославль», что переехал из Тамбовской в Ярославскую область по личным обстоятельствам.

«Подбирал для себя варианты. Министерство регионального развития предложило мне поучаствовать в конкурсе (на пост главы Ярославского округа — «Ъ-Ярославль»)»,— рассказал Алексей Михайлов.

Господин Михайлов обусловил выбор района в том числе тем, что Ярославский округ — это аграрная территория.

«Я имею определенный опыт работы в аграрной сфере, поскольку заканчивал аграрный университет и работал там долгое время. Кроме того, хочу отметить, что и в муниципальной службе достаточно большой опыт имею. Город, где я работал ранее, является вторым по величине в области, и численность населения абсолютно сопоставима с Ярославским районом»,— сказал новый глава округа.

Бывший глава Ярославского района и действующий председатель муниципального совета Ярославского округа Николай Золотников сказал «Ъ-Ярославль», что господин Михайлов уже «достаточно глубоко погрузился» во все сферы округа.

«Мы с ним по территории немного прокатились, я его познакомил, проблемные объекты ему озвучил. Впереди у нас большой период работы, мы все вместе и с территориальными администрациями, и с жителями, и с депутатами будем погружать, помогать, содействовать. Он человек новый, и для области, и для нашего округа. Понятно, что нужно подышать нашим воздухом, что называется. Вместе все получится»,— сказал господин Золотников «Ъ-Ярославль».

Алексей Михайлов рассказал, что в приоритете его работы будут такие сферы как жилье, инфраструктура, дороги, ЖКХ, благоустройство, а также повышение качества жизни жителей. По словам господина Золотникова, новый глава обратил внимание и на дефицит объектов социальной сферы.

«В приоритете то, что волнует жителей каждый божий день. Я пришел только с благими намерениями. Абсолютно уверен, что все свои силы я направлю на созидание»,— добавил господин Михайлов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал кандидатуру Алексея Михайлова.

«Он имеет профильный опыт и в сфере муниципального управления, и в АПК. Полученные знания и навыки пригодятся ему на новом месте. Рад, что в управленческую муниципальную команду входят люди опытные, зарекомендовавшие себя как ответственные и эффективные руководители. При этом всегда важен свежий взгляд, новые компетенции и успешные практики»,— написал в своем Telegram-канале господин Евраев.

Глава Ярославского округа, как и муниципальный совет, избран на пятилетний срок. Следующие выборы депутатов совета и главы состоятся в 2030 году.

Алла Чижова, Антон Голицын