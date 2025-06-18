Ростовская фирма взыскала задолженность с энергокомпании ДНР через суд

Арбитражный суд Ростовской области обязал «Донбасстеплоэнерго» из Донецкой Народной Республики выплатить задолженность ООО «Черноморнефтегаз», зарегистрированному в Ростове-на-Дону. Соответствующий документ опубликовали в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Общая сумма взыскания составила порядка 274,2 млн руб. с учетом пени. «Черноморнефтегаз» специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом. В свою очередь ГУП «Донбасстеплоэнерго» является поставщиком тепловых ресурсов на территории ДНР.

Константин Соловьев