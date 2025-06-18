Медальную площадь в Сириусе перекроют на VK Fest

Медальную площадь в Сириусе закроют с полуночи 20 июня до утра 23 июня для проведения музыкального фестиваля VK Fest. Мероприятие запланировано на 21 июня, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба администрации Федеральной территории Сириус

Власти возведут временный периметр с пунктами досмотра вокруг площади для обеспечения безопасности участников мероприятия. Попасть на территорию в день фестиваля можно только по билетам и аккредитациям через контрольные рамки у Ледового дворца Айсберг, Ледового дворца Большой и Академии единоборств.

Площадь откроют к 10:00 23 июня. Полный демонтаж конструкций завершится к полуночи 25 июня.

Парковка университета «Сириус» будет работать с 20:00 19 июня до 10:00 21 июня. Парковка около комплекса «Сириус Арена» сохранит обычный режим работы.

На территорию фестиваля запрещено проносить взрывчатые вещества, оружие любого типа, колющие или режущие предметы.

VK Fest — музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом, который проводится с 2015 года. На федеральной территории VK Fest впервые прошел в 2022 году.

Нынешний VK Fest проходит в пяти городах страны: стартовал 14 июня в Челябинске, продолжится в Сириусе, Казани, Санкт-Петербурге и завершится 20 июля в Москве.

Мария Удовик