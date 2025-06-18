С администрации Мелеуза взыскали 100 тысяч рублей за травму ребенка

Верховный суд Башкирии оставил в силе компенсацию морального вреда упавшей с качелей девочке из Мелеуза. Ответчиком по гражданскому иску проходила администрация Мелеуза. В марте Мелеузовский райсуд присудил матери ребенка 100 тыс. руб., хотя она сама просила в четыре раза больше., указывается в опубликованном на сайте суда определении.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в августе 2024 года в парке культуры и отдыха «Слава», когда пострадавшая с тремя подругами каталась на деревянных качелях. У ребенка диагностировали, в частности, закрытую черепно-мозговой травму, из-за которой, как указывалось в иске, появились головные боли, ухудшилось зрение, «что препятствует должным образом осваивать теоретические знания в образовательной школе и влияет на психику, причиняя моральные страдания».

Оставляя сумму компенсации морального вреда в силе, суд исходил из того, что она «определяется в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда».

Венера Хисамова