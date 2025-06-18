Администрацию Волжского района обязали изменить формулировку увольнения руководителя отдела

Волжский районный суд удовлетворил требование прокурора района изменить основание и формулировку увольнения руководителя отдела архитектуры и строительства и обязать администрацию района внести Светлану Иванову в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, руководитель отдела архитектуры и строительства Светлана Иванова в 2022 году «подготовила и согласовала подписание главой района постановления об утверждении схемы расположения на кадастровом плане земельного участка площадью 299 кв. м». Участок расположен в поселке Власть Труда с. п. Курумоч. Впоследствии он был предоставлен ее матери в порядке перераспределения земель. Однако уведомление о возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей Светлана Иванова не направила.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием применить наказание в виде утраты доверия. Но муниципальную служащую уволили с занимаемой должности по собственному желанию. В связи с этим прокурор обратился в суд. Решение суда в законную силу не вступило.

Руфия Кутляева