В Ростове эвакуировали десятерых жильцов многоэтажки из-за пожара

В Ростове-на-Дону из многоэтажки на ул. Веры Пановой эвакуировали 10 жильцов из-за пожара в квартире на 11-м этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 20 кв. м. В момент пожара хозяев не было дома.

«Как установил дознаватель МЧС России, наиболее вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы ноутбука, из-за чего загорелись домашние вещи, и огонь распространился по всей площади квартиры»,— рассказали в ведомстве.

Точную причину возгорания установят дознаватели.

Наталья Белоштейн