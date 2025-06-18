77 ярославских студенток получили выплаты за беременность

В Ярославской области 77 беременных студенток получили право на единовременную выплату в 100 тыс. руб. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты населения Надежда Биочино на комитете по социальной, демографической политике, труду и занятости областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Женщинам выплатили 7,7 млн руб. При этом в целом на год в бюджете на эти цели предусмотрено 44 млн руб. на 440 человек.

Напомним, что с 2025 года в Ярославской области действует единовременная выплата для беременных женщин, которые обучаются на очной форме. Право на выплату возникает при постановке на учет по беременности.

Алла Чижова