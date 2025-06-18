Уфимке отказали в компенсации за смерть мужа

Демский райсуд Уфы отказал во взыскании 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда с клинической больницы Демского района. Иск подавала местная жительница, чей супруг якобы умер из-за плохо оказанной медицинской помощи, указано в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, в 2022 году супругу истца якобы неправильно установили диагноз, лечение подбирали неверное, а медперсонал уклонился от допобследования больного.

Отказывая в удовлетворении иска, суд согласился с доводами экспертов ООО «Саратовский департамент специальных экспертиз», не выявивших ошибок в оказании помощи пациенту.

Венера Хисамова