Беглов: Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство еще двух небоскребов

Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий в городе, заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, высотки планируется возвести за границами объединенной зоны охраны и вне основных городских панорам.

«Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия,— рассказал господин Беглов в интервью "РИА Новости".— Документы были направлены в Министерство культуры России, откуда документ должен уйти в ЮНЕСКО».

Губернатор уточнил, что проект предполагает создание общественно-делового пространства. По документам оно определено как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 м, также прорабатываются решения по транспортной инфраструктуре. Конкретные параметры рассмотрят на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке.

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Представители организации несколько лет назад выступили против реализации проекта петербургского «Охта-центра». Местные жители также не хотели, чтобы высотное здание нарушало историческую панораму города. В итоге проект был отменен на стадии проведения подготовительных работ на местности.