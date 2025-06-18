В центре Краснодара водитель перевернул Lada после проезда на красный свет

В центре Краснодара утром 17 июня столкнулись автомобили Lada и Skoda, в результате чего отечественная «легковушка» опрокинулась на крышу. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным полиции, около 6:30 по мск на пересечении улиц Северной и Леваневского 34-летний водитель Lada проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda, которым управляла 52-летняя женщина. Она двигалась на разрешающий сигнал по улице Леваневского в сторону улицы Новокузнечной.

Мужчине оказали разовую медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает. Сейчас проводится проверка.

Анна Гречко