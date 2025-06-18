Ввод жилья в Ставропольском крае вырос на 15%

Ставропольский край за пять месяцев 2025 года ввел в эксплуатацию 1,015 млн кв. м жилья, что на 15,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство строительства региона.

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Большую часть введенного жилья составили объекты индивидуального строительства — более 737,9 тыс. кв. м. Площадь сданных многоквартирных домов превысила 277,2 тыс. кв м.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» регион планирует ввести за 2025 год свыше 1,2 млн кв. м жилья. По данным краевого министерства строительства, на 1 июня годовой план выполнен на 79,4%.

В крае работают 74 застройщика, которые возводят 206 многоквартирных домов долевого строительства. Общая площадь проектов достигает 2,6 млн кв. м, финансирование осуществляется через эскроу-счета.

Активное строительство ведется по всей территории региона, включая курорты. В Кисловодске один застройщик возводит 23 многоквартирных дома средней этажностью 14 этажей.

Николай Аксенов