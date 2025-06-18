Эксперты: в смерти ребенка в Новороссийске могут быть виноваты и проектировщики

Ответственность за гибель ребенка в одном из торговых центров Новороссийска может лежать как на строителях, так и на проектировщиках объекта, считают специалисты. Об этом пишет «Кубань 24» со ссылкой на руководителя подрядной организации застройщиков по металлоконструкциям Дмитрия Назарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению экспертов, при проектировании могли быть допущены нарушения, а при строительстве и последующей приемке объекта соответствующие контролирующие структуры не выявили недочёты. «Если ограждение не было предусмотрено проектом, строители обязаны были зафиксировать это. А органы, принимавшие объект, должны были обратить внимание на подобные риски», — заявил Дмитрий Назаров.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю ранее возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Новороссийска проводит параллельную проверку и контролирует ход расследования.

Ранее подробности случившегося раскрыла мать погибшего ребенка. Она рассказала, что сразу после падения побежала вниз, но помочь сыну уже не смогла.

Вячеслав Рыжков