Главу новосибирского управления вневедомственной охраны не отпустили из СИЗО

Новосибирский областной суд признал законным решение Заельцовского райсуда от 29 мая, который заключил под стражу начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону Ровшана Курбанова по делу о взятке. О смягчении меры пресечения для обвиняемого ходатайствовала сторона защиты, но получила отказ, сообщил «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко.

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По информации Заельцовского райсуда, 30 апреля начальник управления вневедомственной охраны через мессенджер WhatsApp связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций гипермаркета «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Полковник якобы потребовал у менеджера строительные материалы на сумму почти 300 тыс. руб., взамен он должен был совершить некие «незаконные действия в пользу взяткодателя». Другие детали расследования не приводятся.

По информации источников, 27 мая полковника задержали сотрудники регионального УФСБ. Полученные стройматериалы он планировал использовать при возведении дачи. Обвинение квалифицировало действия Ровшана Курбанова по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере, санкция — от семи до 12 лет лишения свободы).

Илья Николаев