Количество агропромышленных компаний на Кубани за 1,5 года сократилось на 163

В Краснодарском крае с января 2024 года по май 2025 года агропромышленных компаний стало на 163 меньше. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по стране, по данным издания, количество юридических лиц в агропромышленном комплексе за январь-май 2025 года сократилось на 119 организаций до 69,7 тыс., что контрастирует с ростом на 171 компанию в предыдущем году. Об этом свидетельствуют расчеты проекта «Контур.Фокус».

На снижение деловой активности в аграрной сфере указывает уменьшение числа вакансий. По данным сервиса HeadHunter, в январе их стало меньше на 16% в годовом выражении, в феврале и марте — на 23%, в апреле — на 26%, в мае — на 31%.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров отмечает: «Постепенное снижение инвестиций в сельском хозяйстве — устоявшийся тренд». Физический объем капиталовложений профильных компаний за 2024 год сократился на 4,3%.

Средний размер выручки аграрных юрлиц в 2024 году составил 183,8 млн руб., увеличившись на 17,3% в годовом выражении. Однако рентабельность падает. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров сообщает, что в растениеводстве показатель снизился с 40-50% в 2020 году до менее чем 20% в 2024 году. Тенденция связана с ростом затрат на персонал, семена, корма, вакцины и логистику.

Сокращение агропромышленных компаний затронуло традиционные сельскохозяйственные регионы. С января 2024 года по май 2025 года в Дагестане стало на 200 меньше профильных организаций, в Краснодарском крае — на 163, в Ставропольском крае — на 36, в Ростовской области — на 18. На юге страны расположены экспортно ориентированные регионы, где рентабельность падает быстрее, отмечают эксперты.