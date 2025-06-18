В Волгоградской области установят еще 29 камер для мониторинга лесов

В Волгоградской области специалисты приступили к установке дополнительных 29 новых камер видеонаблюдения за пожарной ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Речь идет о камерах с программным обеспечением «Пожарный сторож», которые фиксируют очаги возгорания на начальной стадии на расстоянии до 20 км. Новые устройства охватят порядка 90% всего лесного фонда региона.

С учетом указанного количества камер в области их станет теперь в два раза больше. Деньги на покупку новых устройств выделили из областного бюджета. Они будут обеспечивать безопасность на территории 16 лесничеств.

Павел Фролов