В Волгоградской области установят еще 29 камер для мониторинга лесов
В Волгоградской области специалисты приступили к установке дополнительных 29 новых камер видеонаблюдения за пожарной ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Речь идет о камерах с программным обеспечением «Пожарный сторож», которые фиксируют очаги возгорания на начальной стадии на расстоянии до 20 км. Новые устройства охватят порядка 90% всего лесного фонда региона.
С учетом указанного количества камер в области их станет теперь в два раза больше. Деньги на покупку новых устройств выделили из областного бюджета. Они будут обеспечивать безопасность на территории 16 лесничеств.