На Дону партию подсолнуха уничтожат из-за заражения амброзией
В Родионово-Несветайском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили 170 т. подсолнечника, зараженного амброзией. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, вся партия направлена собственником на предприятие для лишения жизнеспособности. Юридическому лицу объявят предостережение. В сообщении ведомства также отмечается, что при обнаружении сорняка продукцию запрещают вывозить за пределы региона и страны. Амброзия устойчива к скашиванию, затоплению и засухе и вызывает стойкие аллергические реакции у людей.