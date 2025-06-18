На Дону партию подсолнуха уничтожат из-за заражения амброзией

В Родионово-Несветайском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили 170 т. подсолнечника, зараженного амброзией. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, вся партия направлена собственником на предприятие для лишения жизнеспособности. Юридическому лицу объявят предостережение. В сообщении ведомства также отмечается, что при обнаружении сорняка продукцию запрещают вывозить за пределы региона и страны. Амброзия устойчива к скашиванию, затоплению и засухе и вызывает стойкие аллергические реакции у людей.

Константин Соловьев