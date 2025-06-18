В Новороссийске из-за аварийных работ без воды остались 2,5 тысячи человек

В Новороссийске 18 июня в связи с неисправностью запорной арматуры на резервуаре чистой воды без водоснабжения временно остались 2,5 тыс. горожан. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В связи с аварийными работами без воды временно остались жители в зоне № 10, 13, и 14, в общей сложности — 2,5 тыс. человек.

На время работ организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Ориентировочное время окончания работ не сообщается. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 17 июня в Новороссийске из-за работ на ул. Толстого без подачи воды временно остались около 600 человек.