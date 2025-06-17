В Новороссийске из-за утечки без воды остались 600 человек

В Новороссийске 17 июня в связи с работами по устранению утечки на ул. Толстого, 4 без подачи воды временно остались 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с технологическим отключением без воды остались жители домов на ул. Исаева, Энгельса, Суворовская, Свердлова и Ленина.

На время аварийных организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Ориентировочное время окончания работ – до 17:00. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 10 июня в Новороссийске из-за работ на ул. Ленина без подачи воды временно остались около 750 человек.