На СВО погиб командир взвода из Прикамья

В ходе СВО погиб 46-летний уроженец Полазны (Добрянский округ) Вадим Минибаев, сообщает местная газета «Зори Плюс». Он родился в Полазне, окончил местную школу №1. В 1996–1998 годах служил в армии, затем трудился электромонтером на объектах энергоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Последние годы работал в Березниках, в ООО «Еврохим».

По данным издания, 9 декабря 2024 года Вадим Минибаев заключил контракт с Минобороны РФ, служил командиром мотострелкового взвода. Погиб 2 января 2025 года в населенном пункте Нововасильевка Красноармейского района Донецкой Народной Республики. У него остались двое детей. Сегодня в Полазне пройдет прощание с погибшим.