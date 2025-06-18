Руководство реготделения ЕР определилось с кандидатом в мэры Черногорска

Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) в Республике Хакасия утвердил Вячеслава Финогенова в качестве кандидата от партии на предстоящих выборах мэра Черногорска. О решении президиума сообщил Telegram-канал РО.

«На предстоящей конференции хакасского РО ЕР, которая состоится 2 июля, предстоит принять решение о поддержке партией кандидатуры на пост главы Черногорска»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслав Финогенов выиграл электронное предварительное голосование по отбору партийного кандидата. Он набрал 567 голосов, опередив нескольких кандидатов, включая спикера черногорского горсовета Татьяну Грицаенко.

Ранее директор Фонда развития Республики Хакасия Александр Мяхар в своем Telegram-канале опубликовал протокол заседания политсовета черногорского отделения ЕР от 27 мая. Согласно документу, политсовет единогласно решил не поддерживать кандидатуру господина Финогенова.

Валерий Лавский