Депутат горсовета Черногорска победил спикера на праймериз перед выборами мэра

Индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслав Финогенов выиграл электронное предварительное голосование по отбору кандидата от «Единой России» (ЕР) на пост мэра Черногорска в Республике Хакасия. Голосование завершилось 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Головщиков, Коммерсантъ Фото: Алексей Головщиков, Коммерсантъ

Господин Финогенов, являющийся также депутатом черногорского горсовета, набрал 567 голосов. Вторым оказался его коллега по муниципальному парламенту, директор МП «Бытсервис» Руслан Попович (420). Только третье место заняла спикер черногорского горсовета Татьяна Грицаенко (269).

Всего в праймериз на выборах мэра Черногорска приняло участие семь кандидатов. Прямые выборы главы города пройдут в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский