Более 11 га в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского в Перми ждет реновация

Региональное минимущество готовится запустить в Перми еще один проект комплексного развития территории (КРТ). Площадка для реновации определена в Индустриальном районе — в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского. Проект решения о комплексном развитии несмежных территорий опубликован на сайте министерства. Общая площадь КРТ составит 11,12 га, из них в микрорайоне Авиагородок застройка охватит 8,72 га в границах улиц Карпинского, Камышловской, Сусанина, Чердынской и Свиязева. Реновации ожидает и площадка 2,4 га в районе улиц Чайковского, Мира, Снайперов. Осуществить проект КРТ необходимо в течение семи лет с момента подписания договора КРТ. Инвестора проекта выберут с помощью торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края Следующая фотография 1 / 2 Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

В Авиагородке сносу и расселению подлежат многоквартирные и частные дома, а также сооружения по ул. Сусанина, 4, 5, 6, ул. Камышловской, 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19. В районе улицы Чайковского снесут и расселят дома на ул. Снайперов, 6, ул. Чайковского, 9, 17а, 19. Некоторые из домов, планируемых к сносу и расселению, являются аварийными, другие снесут и расселят как соответствующие критериям профильного постановления правительства Пермского края. Сносу подлежит также ряд нежилых объектов в перечисленных локациях: это гаражи, склады, закусочная на ул. Чердынской, 3а, мастерская «Стеклорез» и прочие объекты.

Кроме того, снесут здание больницы на ул. Чайковского, 7, центр детского творчества «Сигнал» на ул. Мира, 8а. Взамен снесенных соцобъектов инвестор в границах КРТ должен будет предоставить или построить и передать муниципалитету помещения для центра детского творчества площадью не менее 698,9 кв. м. В собственность РФ девелоперу придется передать шесть квартир площадью не менее 327,1 кв. м.

В список объектов разрешенного использования участков на землях КРТ входят среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка высотой 8, 10 и 19 этажей, объекты здравоохранения, дошкольного, начального и среднего образования, коммунального обслуживания, магазины, объекты торговли, отдыха и прочее.

Вчера стало известно, что минимущество планирует также проект КРТ в районе экстрим-парка в Перми.