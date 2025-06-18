В Оренбуржье дом сгорел от удара молнии, погибла пенсионерка
Пожар, в результате которого погибла местная жительница, произошел в Оренбургской области. Происшествие случилось в селе Скворцовка Курманаевского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ
В результате пожара сгорели жилой дом и сарай. Огонь охватил площадь 44 кв. м.
На месте работали пятеро сотрудников и две пожарные машины. Огонь быстро потушили.
В результате происшествия погибла женщина 1931 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии.