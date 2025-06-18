В Оренбуржье дом сгорел от удара молнии, погибла пенсионерка

Пожар, в результате которого погибла местная жительница, произошел в Оренбургской области. Происшествие случилось в селе Скворцовка Курманаевского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

В результате пожара сгорели жилой дом и сарай. Огонь охватил площадь 44 кв. м.

На месте работали пятеро сотрудников и две пожарные машины. Огонь быстро потушили.

В результате происшествия погибла женщина 1931 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии.

Георгий Портнов