Кубань будет просить у кабмина РФ пролонгации кредитов аграриям

Власти Краснодарского края намерены обратиться в правительство РФ с предложением о пролонгации кредитных обязательств для сельхозпредприятий, пострадавших от последствий засухи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, аграрный сектор регулярно сталкивается с климатическими рисками, и регион должен использовать все доступные механизмы поддержки отрасли, включая подготовку к посевной кампании 2026 года.

По словам губернатора, на агрострахование в крае в 2025 году предусмотрено 410 млн руб. субсидий. Выплаты за погибшие посевы смогут получить только хозяйства, оформившие страховое покрытие. В общей сложности на поддержку агропромышленного комплекса Кубани в текущем году выделено 15,8 млрд руб., из которых 5,1 млрд руб. направлены на развитие растениеводства.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что краевая администрация прорабатывает механизмы оказания адресной помощи сельхозпроизводителям.

Ранее в восьми районах Краснодарского края был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба в связи с засухой, повлиявшей на состояние озимых культур. Для координации действий в минсельхозе региона сформирован штаб, который займется оперативным реагированием на обращения аграриев. Также во время уборочной кампании будут работать мобильные группы на уровне муниципалитетов.

Вячеслав Рыжков