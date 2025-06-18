Премьер Армении сменил главу Службы нацбезопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна. Врио главы ведомства назначен его заместитель Андраник Симонян. Об этом сказано в указе, опубликованном на сайте правительства республики. Причины принятого решения не уточняются.

Армен Абазян вступил в должность директора СНБ Армении в ноябре 2020 года. На протяжении более 20 лет, начиная с 1999 года, работал в органах национальной безопасности. В 1993–1994 годах служил в пограничных войсках РФ, дислоцированных в Армении. В декабре 2023-го господин Абазян получил воинское звание генерал-лейтенанта.