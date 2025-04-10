В Сысерти начались работы по консервации доменного цеха старинного завода

В Сысерти (Свердловская область) начались работы по сохранению доменного цеха заброшенного завода Турчаниновых-Соломирских, где проходит фестиваль «Лето на Заводе», сообщили в пресс-службе Агентства развития Сысерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работы на территории завода Турчаниновых-Соломирских Фото: пресс-служба Агентства развития Сысерти Работы на территории завода Турчаниновых-Соломирских Фото: пресс-служба Агентства развития Сысерти Следующая фотография 1 / 2 Работы на территории завода Турчаниновых-Соломирских Фото: пресс-служба Агентства развития Сысерти Работы на территории завода Турчаниновых-Соломирских Фото: пресс-служба Агентства развития Сысерти

В рамках работ специалисты проведут инженерные изыскания для проверки состояния фундаментов и несущих конструкций здания, на основе которых будет разработан проект противоаварийных работ.

«Вместе с администрацией Сысерти в прошлом году мы начали разрабатывать проект сохранения и консервации Доменного цеха. В результате ветра, дожди и прочие аномалии будут минимально вредить и Доменный сможет простоять еще много лет», — отметили в Агентстве развития Сысерти.

Доменный цех является памятником федерального значения. В прошлом году он перешел в собственность муниципалитета. Остальная территория предприятия, включая мартеновский цех, остается у Агентства развития Сысерти и предпринимателя Павла Бабина. Восстановление этой территории будет проходить с помощью инвестиций и краудфандинга.

Завод Турчаниновых-Соломирских был основан в XVIII веке и является важным объектом горнозаводской цивилизации Урала. С 2019 года на территории завода проводится фестиваль «Лето на Заводе».

Фестиваль «Лето на заводе» проходит в Сысерти ежегодно с 2020 года. Его цель — в интерактивном формате рассказать об истории горнозаводской цивилизации, креативно возродить завод Турчаниновых-Соломирских. В первый год мероприятие посетили более 20 тыс. гостей. В 2023 году — более 50 тыс. человек. Каждый год в рамках фестиваля, проходят культурные события, концерты, мастер-классы.

Полина Щуцкая