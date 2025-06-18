В Челябинске водитель Renault попал в больницу после столкновения трамваем

В Ленинском районе Челябинска столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Один человек госпитализирован, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 17 июня на улице Машиностроителей. Произошло столкновение автомобиля Renault Logan и трамвая, которым управлял 33-летний водитель.

В результате ДТП 48-летний водитель легковой машины получил травмы и бригадой скорой помощи был доставлен в больницу.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.