ВВС Израиля сбили летевшую с востока «подозрительную воздушную цель»

ВВС Израиля перехватили «подозрительную воздушную цель», которая приближалась к госгранице с востока. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В 05:55–05:57 мск в нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены. Согласно пресс-релизу ЦАХАЛ, это было связано с проникновением вражеских самолетов в воздушное пространство.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» с целью уничтожения ядерной программы Ирана. ВВС Израиля атаковали атомные объекты, авиабазы, средства ПВО. Были убиты ряд представителей военного руководства и физики-ядерщики. Сегодня ночью Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские вооруженные силы установили контроль над израильским небом.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».

Елизавета Шмакова