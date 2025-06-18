Назначены очередные выборы депутатов новосибирского горсовета

Очередные выборы депутатов новосибирского горсовета состоятся 14 сентября. Соответствующее решение муниципальный парламент принял на сессии 18 июня. Это последняя сессия горсовета действующего созыва, избранного в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В составе городского совета 50 депутатов. Все они избираются в одномандатных округах. Проведением выборов займется областная избирательная комиссия.

Как писал «Ъ-Сибирь», на 14 сентября назначены также очередные выборы томской городской думы.

Валерий Лавский