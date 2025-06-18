Предприятие «Каналсеть» из города Канаш Чувашской Республики занизило сумму платы за сброс и выброс загрязняющих веществ. По итогам проверки за 2024 год Росприроднадзор потребовал уплатить 5,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росприроднадзор доначислил предприятию из Чувашии 5,2 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Росприроднадзор доначислил предприятию из Чувашии 5,2 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Специалисты установили, что МУП «Каналсеть» в отчетности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) указало недостоверные данные и не вовремя внесло обязательные платежи. Предприятию направлено требование об уплате доначисленной суммы. В случае отказа Росприроднадзор планирует обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики.

В апреле 2025 года предприятие добровольно выплатило 132 тыс. руб. за ущерб, причиненный почве в результате несанкционированного сброса сточных вод в районе улицы Машиностроителей в Канаше. Пробы показали загрязнение почвы нефтепродуктами, медью, фосфором и нитратами.

Анар Зейналов