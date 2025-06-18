В Оренбурге возбуждено дело из-за небезопасных троллейбусов

В Оренбурге прокуратура Дзержинского района выявила нарушения безопасности при эксплуатации троллейбусов. Проверка показала, что транспортное предприятие не установило в них системы видеонаблюдения и аудиозаписи, а также оформило паспорта безопасности и информирования пассажиров с нарушениями. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В связи с этим в отношении заместителя директора предприятия по эксплуатации было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

Также директору предприятия внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Георгий Портнов