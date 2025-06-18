В Татищевском районе отремонтировали автодороги благодаря действиям прокуратуры

В трех селах Татищевского района Саратовской области отремонтировали ряд автодорог после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что несколько автодорог в селах Кувыка, Карамышка и Куликовка не соответствуют нормативным требованиям. Речь идет о выбоинах, просадках, проломах и прочих повреждениях дорожного полотна.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление в местную администрацию, но своевременно нарушения не устранили. После этого надзорное ведомство обратилось с иском в суд, который удовлетворил требования. В результате дороги отремонтировали.

Павел Фролов