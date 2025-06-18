В Адыгее капитально отремонтируют 27 школ до конца 2027 года

До конца 2027 года в Адыгее планируют провести капитальный ремонт в 27 школах. Девять учреждений модернизируют уже в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным администрации республики, сейчас работы ведутся в СОШ № 2 Майкопа. Здесь уже заменили инженерные системы и оконные блоки, проводится внутренняя и фасадная отделка, планируется поставка мебели и оборудования. Модернизация осуществляется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Общий объем финансирования составляет 136,3 млн руб. По итогам 2024 года общий объем вложений по нацпроекту «Образование» в регионе превысил 1,9 млрд руб. В текущем году в Майкопе и в ауле Новая Адыгея ввели в эксплуатацию две новые школы на 1,1 тыс. мест.

Нурий Бзасежев