В среду, 18 июня, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, град и туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и грозы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и грозы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Днем температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 12 м/с, при грозе — до 18 м/с. Утром возможен туман. В отдельных районах может выпасть град.

В Казани осадков не ожидается. Днем будет облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.

Анар Зейналов