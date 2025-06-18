Жители Енисейского района просят о материальной помощи после сильного града

Десятки жителей обратились в администрацию Енисейского района Красноярского края за материальной помощью после прошедшего ливня с градом. Об этом сообщили в администрации района по итогам заседания профильной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Комиссия рассмотрела уже 20 ходатайств, поступивших из Погодаевского и Верхнепашинского сельсоветов. По ним из средств резервного фонда администрации района будет выплачено 135 тыс. руб.

Стихия ударила по территории района 2 июня. «Побило крыши домов, пострадали надворные постройки, приусадебные участки. В Погодаево ущерб нанесен местной школе»,— рассказали о ее последствиях в райадминистрации, уточнив, что работа комиссии по приему обращений будет продолжена.

Валерий Лавский