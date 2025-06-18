СК начал проверку после травмирования водителя на комбинате в Саратове

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова приступил к доследственной проверке по факту причинения тяжкого вреда здоровью сотрудника организации (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, днем накануне, 17 июня, 49-летний водитель грузовой машины находился на территории комбината бетонных изделий, который расположен на Песчано-Уметском тракте областного центра. В его транспортное средство загружали бетонные столбы.

Как только погрузка завершилась, работники предприятия начали проверять ее качество. Во время этого процесса бетонные столбы съехали и упали на водителя, который находился на улице близ кузова грузовика. В итоге мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

Следствие изучило место происшествия, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. По завершении проверки специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов