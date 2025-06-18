Лидеры G7 поддержали усилия Трампа по мирному урегулированию на Украине

Руководители стран-участниц «Группы семи» (G7) поддержали усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом говорится в опубликованном заявлении председателя саммита G7, премьер-министра Канады Марка Карни.

«Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и продолжительного мира на Украине»,— сказано в заявлении (цитата по ТАСС).

В тексте заявления также указано, что лидеры G7 хотят усилить давление на Россию, в том числе за счет санкций.

Ранее агентство Reuters сообщило, что участники G7 отказались от совместного заявления из-за возражений США. По информации собеседника агентства, американская сторона хотела смягчить проект заявления, что Канада сочла несправедливым по отношению к Украине.