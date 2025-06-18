Reuters: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

Страны «Большой семерки» не смогли согласовать совместное заявление по конфликту на Украине из-за возражений США, сообщает агентство Reuters.

Участники саммита планировали выступить с резким заявлением по поводу конфликта. Американская сторона, как сообщил канадский чиновник, хотела смягчить проект заявления, что Канада сочла несправедливым по отношению к Украине, передает агентство.

В результате только шесть стран-членов G7 сделают совместное заявление по Украине, которое будет объявлено позже канадским премьер-министром Марком Карни.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

На данный момент участники саммита согласовали шесть заявлений. Среди них — запуск плана действий по критически важным минералам, сотрудничество по предотвращению природных пожаров и ответственное использование технологий искусственного интеллекта.