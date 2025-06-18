Пятеро сахалинцев приговорены к реальным срокам за вылов трепанга на 62 млн рублей

Корсаковский городской суд Сахалинской области признал виновными в незаконной добыче водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК) пятерых местных жителей, сообщили «Ъ» в прокуратуре региона.

Согласно приговору, осужденные должны провести от двух лет и четырех месяцев до трех с половиной лет в колонии-поселении. На их имущество на сумму свыше 30 млн руб. наложен арест.

Судом установлено, что фигуранты в октябре 2019 года организовали преступную группу, а в марте 2020 года, используя водолазное снаряжение, незаконно добыли в акватории залива Анива более 45 тыс. экземпляров дальневосточного трепанга. Ущерб водным биоресурсам РФ оценен свыше 62,3 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Эрнест Филипповский, Хабаровск