Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в городе

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс отменила комендантский час в Лос-Анджелесе, который был введен в ответ на стычки с полицией, мародерство и вандализм во время протестов против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс

Фото: David Swanson / Reuters Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс

Фото: David Swanson / Reuters

По словам госпожи Басс, комендантский час обеспечил «успешные усилия по предупреждению и пресечению преступности» и защитил магазины, рестораны, предприятия и жителей (цитата по Assosiated Press).

Комендантский час вводили в центральных районах города, где столкновения с полицией были сильнее всего.

Протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. После решения господина Трампа отправить бойцов Нацгвардии в Калифорнию губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента, и назвал его поступок первым шагом к авторитаризму. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».