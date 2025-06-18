В Крыму началась разработка локального гастрономического меню

Кафе и рестораны Крыма могут войти в число пилотных участников проекта «В Крыму есть», направленного на популяризацию местной кухни. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Проект стартовал в рамках гастрономического направления конкурса «Крымский сувенир». Как пояснил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, к октябрю 2025 года планируется представить первое локальное крымское меню на гастрономическом фестивале. В дальнейшем список блюд планируют масштабировать.

Участники проекта смогут использовать в работе свои наработки, технологии и учитывать культурно-историческую специфику заведений. Презентация концепции для представителей общепита состоится 20 июня в Евпатории.

На встрече межведомственная рабочая группа представит методику по разработке, тестированию и внедрению локального меню, адаптированного под разные форматы заведений. В основу предложений ляжет реестр крымских локальных продуктов, а также база поставщиков и производителей. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта Агентства стратегических инициатив «Про еду по России».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что корпорация развития Крыма планирует к концу 2025 года представить первое комплексное меню исключительно крымской кухни.

Анна Гречко