В Крыму создадут первое региональное меню на основе локальной кухни

Корпорация развития Крыма планирует к концу 2025 года представить первое комплексное меню исключительно крымской кухни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора офиса информации и маркетинга корпорации Елены Юрченко, сделанное на саммите исторических регионов в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам руководителя, меню станет итогом регионального этапа федеральной программы «ПроЕДУ по России», стартовавшего в июне. Список блюд будет разработан с участием профильных научных институтов и представлено в октябре на гастрономическом фестивале в предгорьях Крыма.

«Сегодня у нас есть кухня греческая, крымскотатарская, армянская, русская, украинская — но нет единого крымского меню. Мы хотим это исправить»,— отметила госпожа Юрченко.

Готовое меню планируют внедрить в ключевых ресторанах и предприятиях общественного питания региона. Программа «ПроЕДУ по России» направлена на развитие гастрономического туризма и формирование узнаваемого вкусового бренда каждого субъекта страны.

Анна Гречко