CBS: среди советников Трампа нет согласия в вопросе ударов США по Ирану

В администрации президента США Дональда Трампа нет единогласия по поводу возможного участия США в израильской операции против Ирана и нанесения ударов по иранским ядерным объектам, сообщает CBS.

По данным портала Axios, Трамп всерьез рассматривает возможность вступления США в конфликт на Ближнем Востоке, включая удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Особое внимание уделяется подземному центру обогащения урана в Фордо.

Израильские чиновники считают, что США близки к решению о вмешательстве в операцию против Ирана, сообщает «12 канал». По их мнению, президент Дональд Трамп склоняется к поддержке военных действий, и после совещания с советниками по национальной безопасности в Белом доме может быть принято окончательное решение.